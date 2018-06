NieR Automata è un successo inatteso: superati i 3 milioni di copie vendute

È passato più di un anno dall'uscita di NieR Automata: nel corso degli ultimi 15 mesi il gioco di Platinum Games diretto da Yoko Taro ha riscosso un successo che si è rivelato inatteso per Square-Enix, totalizzando ben 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

A dare l'annuncio dell'ottimo risultato raggiunto è l'account Twitter giapponese del titolo: secondo i dati raccolti, NieR Automata ha venduto oltre 3 milioni di copie tra formati fisici e digitali sia per PlayStation 4 che per PC. Il gioco di Yoko Taro ha evidentemente conquistato tutti, dalla critica al pubblico, grazie a una narrazione tanto coinvolgente quanto toccante e a un gameplay ibrido tra action e gdr che ha regalato numerose ore di divertimento e adrenalina assoluti.

NieR Automata è attualmente disponibile per PS4 e PC, ma da tempo si vocifera di un porting per Xbox One così come dei possibili futuri progetti per Yoko Taro, il folle director alla guida di Platinum Games: intanto l'E3 2018 si avvicina, e non è detto che il team di sviluppo non riservi grandi novità, sia in merito alla serie che ad altri lavori potenzialmente in corso.

Voi avete giocato NieR Automata? Vi è piaciuta l'avventura di 2B e 9S?