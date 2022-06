NieR Automata: The End of YoRHa Edition annunciato per Nintendo Switch

Ad oltre cinque anni dall'uscita originaria, presto anche i videogiocatori di Nintendo Switch potranno apprezzare uno dei migliori titoli della passata generazione di console. Stiamo parlando di NieR Automata, presto in arrivo sulla console ibrida di Kyoto.

Square Enix ha approfittato della vetrina mediatica offerta dal Nintendo Direct Mini: Partner Showcase del 28 giugno 2022 per annunciare l'arrivo di NieR Automata: The End of YoRHa Edition su Nintendo Switch. Questa nuova edizione, sviluppata appositamente per la famiglia di console di Nintendo, include anche il DLC "3C3C1D119440927", con tre tipi di Colosseo e altrettanti completi basati sui personaggi di NieR Replicant come ricompensa.

NieR Automata: The End of YoRHa Edition verrà lanciato il 6 ottobre 2022 ed è già disponibile al preacquisto sul Nintendo eShop al prezzo di 39,99 euro. Godetevi il trailer dell'annuncio in apertura di notizia e le prime immagini ufficiali nella galleria in calce.