NieR: Automata The End of YoRHa, un'ora di gameplay su Switch ricco d'azione

Con l'uscita di NieR: Automata The End of YoRHa su Nintendo Switch ormai alle spalle, in rete sono spuntati alcuni video gameplay molto interessanti, che aiuteranno i più dubbiosi a prendere una decisione definitiva circa l'acquisto di questo gioco di ruolo.

In questo contributo, che abbiamo allegato alla notizia, potete gustarvi le prime fasi di gioco, dal prologo fino alle prime vere e proprie boss fight, in un tripudio di azione ed esplosioni. Vi auguriamo una buona visione!

Il porting su Switch di un titolo frenetico come questo potrebbe sollevare diversi dubbi relativi alla performance. Ecco allora che l'analisi di Digital Foundry su NieR: Automata The End of YoRHa può essere un ottimo strumento per chiarirsi le idee. Come vi abbiamo anticipato nella nostra news dedicata, i ragazzi di DF hanno parlato più che bene del porting del gioco operato da Virtuos; il titolo, infatti, riesce generalmente a mantenere un'ottima stabilità, con un frame rate che si aggira attorno ai 30fps. Ovviamente questo risultato è stato raggiunto operando alcuni compromessi grafici che hanno interessato, tra le altre cose, soprattutto le texture, anche se la risoluzione si è mantenuta sui 1080p con un buon colpo d'occhio generale.

Se però avete ancora sete di battaglie, i gameplay di NieR: Automata The End of YoRHa pubblicati al Tokyo Game Show 2022 fanno allora al caso vostro.