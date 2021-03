NieR Automata e The Evil Within PC girano meglio su Game Pass? No, secondo Digital Foundry

Negli ultmi giorni si è fatto un gran parlare delle versioni PC di NieR: Automata e The Evil Within per Game Pass, apparentemente migliori rispetto alle controparti pubblicate su Steam. Digital Foundry non ha perso occasione ed ha deciso di analizzare a fondo la situazione venutasi a creare.

Sebbene fossero numerosi i giocatori che hanno dichiarato che sia NieR Automata che The Evil Within girassero sensibilmente meglio su Windows Store tramite il Game Pass (e che hanno fatto review bombing sulla pagina Steam di NieR Automata), i tech enthusiast della redazione britannica hanno sottolineato che in nessuno dei due casi sono presenti effettive migliorie a livello di programmazione.

Prendendo come esempio NieR Automata, si evidenziano i medesimi problemi riscontrati su Steam: l'action game di Platinum Games è concepito per girare a 60fps, ma su PC è presente un errore legato al limitatore di frequenza del framerate a causa del quale si verificano drastici cali prestazionali lungo tutto il corso dell'avventura. Inoltre, abbiamo l'anti-aliasing inopportunatmente controllato dall'impostazione dell'occlusione ambientale, che peraltro include altri effetti di post-processing tra cui il temporal anti-aliasing. L'MSAA è gestito separatamente ma divora le prestazioni del gioco, e l'illuminazione globale fa altrettanto, pur apportando poco in termini di qualità visiva. Gran parte di questi problemi sono risolvibili grazie alla "FAR mod" di Kaldaien, che è possibile applicare per la versione Steam del gioco, e non per quella Windows Store. Pur presentando alcune feature aggiuntive su Game Pass, tra cui l'opzione FideltyFX di AMD e le texture upscalate dell'interfaccia, NieR: Automata è identico su entrambe le piattaforme, secondo l'analisi effettuata da Digital Foundry.

Similare il discorso riguardante The Evil Within, che sì offre una visuale in prima persona ed uno slider per il field of view su Windows Store, ma soffre delle stesse problematiche prestazionali incluse nella versione Steam. Oltretutto, sembra che le funzionalità aggiuntive siano disponibili solo ed esclusivamente se attivate tramite un login con il proprio account Bethesda, il che potrebbe condurre a delle perdite di tempo eccessive da parte degli utenti.