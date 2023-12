NieR Automata: un valoroso cosplay di A2 e 2B unite per il futuro dell'umanità

Tra i vari annunci e reveal durante le premiazioni al The Games Awards 2023 non sono arrivate purtroppo notizie sul futuro del franchise di NieR. Al momento sembra tutto fermo in casa Square Enix e Platinum Games, anche se la community di appassionati non smette di rendere tributo all'ultimo episodio della serie.

Almeno per il momento sembra che NieR non tornerà presto. Yoko Taro e Yosuke Saito sono impegnati in un progetto diverso e che in qualche modo chiude ogni speranza di poter tornare nell'universo narrativo che ci ha stupiti nel 2017.

Se ciò risulta veritiero per quanto riguarda il fronte videoludico, NieR non tarderà a fare il suo ritorno nel campo dell'animazione. Dopo una prima stagione sfortunata, la cui trasmissione subì numerosi ritardi a causa del COVID-19, la seconda parte dell'anime di NieR Automata si è messa in mostra attraverso un teaser. Il progetto potrebbe arrivare verso la fine del 2024, ma fino ad allora è la community di cosplayer a fare compagnia al fandom.

La coppia di cosplayer formata da Kurama Usagi e Lena Hylishia ha condiviso una spettacolare interpretazione delle due YoRHa protagoniste dell'avventura action GDR di Platinum Games. In questo valoroso cosplay di A2 e 2B da NieR Automata le due androidi sono pronte a combattere per il destino dell'umanità.