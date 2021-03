NieR Automata: la versione PC Game Pass è migliore di quella su Steam?

Tra i nuovi giochi Xbox Game Pass di marzo troviamo anche NieR Automata per PC e sebbene non ci siano conferme in merito sembra che questa versione sia in realtà superiore rispetto all'edizione disponibile su Steam, come sappiamo afflitta da tempo da numerosi problemi tecnici mai detto risolti.

Dai primi report emersi la versione di NieR Automata disponibile su Game Pass sembra essere basata sulla Become as Gods Edition al contrario l'edizione Steam è di fatto basata sulla Game of the YoRHa Edition del gioco di PlatinumGames. Square Enix avrebbe dunque ottimizzato la versione per Game Pass risolvendo varie problematiche ancora presenti nell'edizione su Steam.

La versione su Game Pass offre opzioni dedicate alla risoluzione ed al fullscreen, migliorando la qualità dell'immagine in-game e nelle cut-scene, il framerate resta invece bloccato a 60fps mentre non è chiaro se i problemi con i controlli via mouse e tastiera siano stati risolti.

Non ci sono comunicazioni ufficiali in merito ma come detto sembra che la versione disponibile su Game Pass PC sia superiore a quella attualmente in vendita su Steam, ancora afflitta da bug e problemi tecnici mai risolti sin dal lancio. Lo sapevate? NieR Automata ha venduto oltre 5.5 milioni di copie dal debutto nel 2017 ad oggi, indubbiamente un bel successo per questa IP.