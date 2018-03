NieR Automata: la versione PC scontata del 50% su Steam

Per celebrare l'anniversario del gioco, Square-Enix hanno oggi annunciato un interessante sconto per la versione PC di. L'action game sarà acquistabile su Steam da oggi fino al 14 marzo al prezzo di 29,99 euro (anziché 59,99 euro), per un taglio di prezzo pari al 50%.

Sicuramente si tratta di un'occasione importante per quanti hanno aspettato sino ad ora per provare con mano l'action-RPG targato Platinum Games, apprezzato sia per il gameplay che per il comparto narrativo.

Come parte dei festeggiamenti per il primo anniversario del gioco, era già stato annunciato l'arrivo di NieR: Automata Piano Collection, che includerà tutti i brani inclusi nella colonna sonora del gioco riarrangiati per pianoforte. Il disco, tuttavia, è al momento confermato solo per il mercato giapponese, atteso per il prossimo 25 aprile.

NieR: Automata è disponibile ora per PC e PlayStation 4. Approfitterete dell'occasione per acquistare il titolo?