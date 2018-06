NieR Automata: Yoko Taro scherza sulla versione Nintendo Switch

Square-Enix ha recentemente tenuto un nuovo livestream dedicato all'apprezzato action-RPG NieR: Automata. Come al solito, all'evento hanno presenziato il producer Yosuke Saito, il designer Takahisa Taura e l'eccentrico game director Yoko Taro.

La trasmissione è partita con toni sobri e pacati, con la celebrazione delle tre milioni di copie vendute del gioco in tutto il mondo su PC e PlayStation 4. Dopo essersi scusato per averci messo diverso tempo per annunciare NieR: Automata anche in versione Xbox One, Yoko Taro ha in seguito portato il tutto verso il sentiero della goliardia, facendo persino riferimento alla versione - al momento inesistente - del gioco per Nintendo Switch. Interpretare le parole di Taro risulta sempre complesso, ma chissà che fra il serio ed il faceto, il director non abbia dato un reale indizio sul possibile arrivo del gioco sulla piattaforma ibrida della grande N.

In attesa di eventuali aggiornamenti, ricordiamo che NieR: Automata, già disponibile su PC e PS4, sarà disponibile su Xbox One dal 26 giugno nella sue Become as the Gods Edition, versione che includerà il gioco base, il DLC 3C3C1D119440927 e altri contenuti aggiuntivi. Vi piacerebbe vedere Automata su Nintendo Switch?