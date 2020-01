NieR, decimo anniversario: nuovo gioco in arrivo? Teaser dal producer Saito

Con l'arrivo del nuovo anno, Square Enix festeggerà il decimo anniversario di Nier, approdato su PlayStation 3 e Xbox 360 nel corso dell'ormai lontano 2010.

Ebbene, sembra che per l'occasione, si stia preparando ben più di una sorpresa. Ad offrire un indizio in tal senso è stato Yosuke Saito, producer che ha più recentemente curato la pubblicazione di NieR: Automata. Intervistato dalla redazione di Weekly Famitsu, noto magazine giapponese, quest'ultimo ha infatti dedicato una breve riflessione all'importante ricorrenza. Nello specifico, Saito ha svelato che stanno attualmente procedendo in parallelo progetti legati a "questo e quello, più un altro titolo non annunciato".



In merito all'ultimo riferimento, Twinfinite, che riporta la traduzione, specifica che dal contesto è attualmente difficile comprendere con certezza se Saito stesse parlando di uno o più titoli. Ad ogni modo, qualunque sia la natura dei piani legati al decimo anniversario di NieR, Saito non ha voluto offrire ulteriori indizi, limitandosi a rendere noto che tutto sarà annunciato a tempo debito. Cosa ne pensate, siete curiosi di saperne di più?



In attesa di ulteriori dettagli, ricordiamo il team di sviluppatori responsabili dello sviluppo di NieR: Automata sembra avere grandi piani in serbo per i prossimi mesi. Infatti, Platinum Games ha promesso un 2020 molto interessante.