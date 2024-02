NieR: un nuovo gioco era in sviluppo prima di essere cancellato, ma non è ciò che credete

Stando ad un report, sembra proprio che un nuovo capitolo della serie di NieR, ideata dall'eccentrico Yoko Taro ed edita da Square-Enix, sia stato cancellato da parte di Tencent. Sebbene sia atteso da anni dai fan del franchise, non si trattava del sequel di NieR: Automata.

Stando a quanto affermato da tre fonti distinte entrate in contatto con Reuters, Tencent ha interrotto lo sviluppo di un gioco per dispositivi mobile basato sul franchise di NieR a dicembre dello scorso anno. Tencent ha annullato il progetto a cui il team di sviluppo incaricato stava lavorando da quasi due anni, in parte perché ha faticato a trovare un modello di monetizzazione adatto e convincente per il progetto, in parte a causa dei costosi costi di sviluppo e dei diritti di franchising. Gli sviluppatori avevano fatto progressi significativi prima che il titolo venisse scartato, ed aveva confezionato una demo interna giocabile che mostrava un solito design sia nella storia che nel gameplay.

La cancellazione del gioco non ha comportato alcuna perdita di posti di lavoro poiché i dipendenti hanno potuto trasferirsi in altre divisioni di Tencent. La decisione di scartare il progetto, tuttavia, costituisce un'anomalia e un incidente di percorso per l'aggressiva strategia della holding cinese sul mercato del mobile gaming.