Nier, non solo 2B: ecco un cosplay di Kainé affascinante

Il brand di Nier nacque nel 2010, con Platinum Games che si basò sull'universo creato in Drakengard per produrre nuove storie e personaggi. Inizialmente lo spin-off sviluppato da Cavia e distribuito da Square Enix non fu capace di raccogliere un sufficiente consenso tra critica e pubblico, lanciando questo mondo nel dimenticatoio.

Il ritorno con NieR Automata sviluppato da Platinum Games ha però cambiato radicalmente le cose. L'avventura di 2B ha entusiasmato dall'inizio alla fine non solo nel 2017, anno della sua uscita, ma ancora oggi, tanto da incentivare la creazione del videogioco per smartphone Nier Re[in]carnation e una sorta di rifacimento di Nier Replicant, riportando alla mente le prime avventure dove era presente anche Kainé.

La donna, vestita con abiti molto rivelatori, rimane molto rappresentata nel mondo dei cosplay nonostante l'onnipresenza della protagonista 2B di Nier Automata in rete. Nekoneko è una delle cosplayer che ha deciso di focalizzarsi sulla coprotagonista di Nier nelle sue foto. La modella presenta così un cosplay di Kainé con vestito azzurro e spade in un ambiente bianco e misterioso.

Intanto dall'ultimo videogioco della saga, il Nier Re[in]carnation per Android e iPhone, arriva anche il cosplay di Akeha.