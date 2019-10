NieR Orchestra Concert re:12018 arriva a Londra, Chicago e Bangkok nel 2020

Square Enix ha annunciato che l'evento NieR Orchestra Concert 12018 che si è tenuto lo scorso settembre a Tokyo arriverà anche a Chicago, Londra e Bangkok nei primi mesi del 2020.

NieR Orchestra Concert re:12018 è un vero e proprio concerto live con una orchestra impegnata a suonare dal vivo le tracce della colonna sonora di NieR e NieR Automata. In Giappone lo show ha riscosso un grandissimo successo registrando sin da subito il sold-out totale, adesso per la prima volta l'evento si appresta a fare il suo debutto in Occidente.

Per la precisione NieR Orchestra Concert re:12018 arriverà al Rosemont Theatre di Chicago il 24 gennaio 2020, al Royal Festival Hall di Londra il 2 febbraio e infine si torna in Oriente, in Thailandia, alla Prince Mahidol Hall di Bangkok il 15 febbraio.

Oltre 100 musicisti prenderanno parte al concerto, inoltre verranno proiettati video di accompagnamento esclusivi realizzati da Yoko Taro e dal compositore Keiichi Okabe. Maggiori dettagli verranno resi noti nelle prossime settimane sul sito NieR Concert, al momento non ci sono informazioni riguardo possibili tappe italiane del NieR Orchestra Concert re:12018, vi terremo aggiornati non appena avremo notizie in merito.