NieR protagonista al Tokyo Game Show: da Automata a Immortal, diretta streaming

Il team di Square Enix ha annunciato un nuovo appuntamento streaming interamente dedicato al franchise di NieR, durante il quale saranno svelati nuovi dettagli su tutte le produzioni in arrivo.

Battezzato con la peculiare dicitura "‘We Have a Decent Amount of New Info" ("Abbiamo una discreta quantità di nuove informazioni"), l'evento prenderà il via tra poche settimane. Nello specifico, Square Enix ci da appuntamento in data giovedì 24 settembre, alle ore 15:00 del fuso orario italiano. Direttamente in apertura a questa news, potete già trovare il promemoria dedicato alla trasmissione dell'evento sul Canale YouTube del Tokyo Game Show 2020.

L'appuntamento sarà pre-registrato e sarà trasmesso in lingua giapponese, ma con la possibilità di usufruire dei sottotitoli in lingua inglese. Per quanto riguarda i contenuti, non sono stati diffusi dettagli specifici, ma risulta al momento confermata la presenza durante lo show di NieR Automata, NieR Re[in]carnation e NieR Replicant v.1.22.



Per quanto riguarda la riedizione del primo NieR, ricordiamo che le ultime novità su NieR Replicant sono state diffuse da Square Enix nel corso del mese di maggio. Nel corso dell'estate, è stato invece pubblicato il primo video gameplay di NieR Re[in]carnation, capitolo del franchise destinato ad approdare su dispositivi mobile Android e iOS.