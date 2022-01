NieR Re[in]carnation: un cosplay di Akeha insanguinato e favoloso di Saya

La serie NieR di Square Enix si è rinvigorita alcuni anni fa grazie alla produzione di NieR Automata, uno dei videogiochi più apprezzati della scorsa generazione. In questo mondo dominato dalle macchine, la protagonista 2B ha segnato i giocatori. Square Enix non ha però abbandonato la serie, proponendo ultimamente NieR Re[in]carnation.

Nel 2021 ha fatto il suo esordio in Giappone il nuovo videogioco di Square Enix, stavolta però non pubblicato su console bensì su dispositivi mobile. Successivamente all'inserimento nei Play Store dell'arcipelago nipponico, NieR Re[in]carnation è arrivato anche nel resto del mondo, ad alcuni mesi di distanza, così tutti hanno potuto familiarizzare con i nuovi personaggi creati da Applibot.

In uno dei primi capitoli, il GDR per Android e iPhone ha intessuto varie trame preparando il terreno per Akeha, un personaggio che ha riscosso subito l'attenzione del pubblico, e proprio su di lei sono nati molti cosplay a tema NieR Re[in]carnation. Una su tutte è Saya the Fox, cosplayer russa che abbiamo visto in azione più volte nei panni di 2B, ma stavolta si è dedicata al personaggio del nuovo videogioco.

Ecco quindi un cosplay di Akeha splendida ma insanguinata. Riuscirà a fare concorrenza alla popolarità di 2B di NieR Automata? Nel frattempo, NieR Re[in]carnation ha raggiunto quota 15 milioni di download complessivi.