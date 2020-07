NieR Reincarnation, annunciata la Closed Beta a fine luglio

Square Enix ha annunciato la Closed Beta di NieR Reincarnation (stilizzato NieR Re[in]carnation) per iOS eAndroid, in programma dal 29 luglio al 5 agosto, al momento i test si terranno esclusivamente in Giappone.

Gli interessati possono registrarsi sul sito ufficiale, il publisher mette a disposizione 20.000 slot, 10.000 per gli utenti iOS e 10.000 per i giocatori Android, in caso questa cifra venisse superata verrà organizzata una lotteria casuale per selezionare i fortunati giocatori ammessi al test.

NieR Reincarnation è sviluppato da Applibot, studio già noto in ambiente mobile per progetti come Blade Xlord, Seven's Code, Kamurai Tribe e Grimoire A School of Wizards, il design dei personaggi è invece stato affidato a CyDesignation. Da notare come Yoko Taro non si occuperà della sceneggiatura, limitandosi a supervisionare lo sviluppo e fornire linee guida al team.

Il gioco verrà distribuito su App Store e Google Play come free to play con supporto per le microtransazioni, al momento non è stata fornita una finestra di lancio e anche il possibile debutto in Europa non è stato confermato ufficialmente dal publisher Square Enix.