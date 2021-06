NieR Reincarnation: annunciata la data di lancio occidentale

A quasi due mesi dall'apertura delle pre-registrazioni per NieR Reincarnation, sono finalmente arrivate notizie circa la data di lancio della nuova declinazione mobile della saga partorita da Yoko Taro.

La versione globale in lingua inglese di Neir Reincarnation sarà disponibile a partire dal 28 luglio 2021 sui dispositivi Android ed Apple iOS: verrà quindi rispettata, per un pelo, la finestra di lancio comunicata inizialmente da Square Enix, che corrispondeva ad un generico luglio 2021. Ad accompagnare l'annuncio della data di pubblicazione del primo gioco mobile della serie c'è il trailer che potete visionare in apertura di notizia. Se siete interessati anche voi, potete pre-registrarvi seguendo questi link:

Grazie al successo della campagna di pre-registrazioni, che ha coinvolto ben 600.000 giocatori, tutti i giocatori riceveranno gratuitamente abbastanza gemme per completare le prime 15 Invocazioni. NeiR Reincarnation, per chi non lo sapesse ancora, sarà un free-tp-play con acquisti in app. Se volete saperne di più sul gioco, disponibile in Giappone già dallo scorso febbraio, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Nier Reincarnation.