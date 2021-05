NieR Reincarnation, aperte le pre-registrazioni in Europa: il lancio sembra vicino

Dopo il debutto di NieR Replicant, riedizione del primo capitolo della serie action-RPG ben accolta anche in Italia, ecco che la saga targata Square-Enix si prepara a tornare sul mercato con l'arrivo imminente di NieR Reincarnation.

Il titolo mobile, a dire il vero, è già disponibile in Giappone, ma sembra che non manchi poi molto al suo arrivo in Occidente, con Square-Enix che ci ha tenuto a rassicurare i giocatori in tal senso alcuni giorni fa. A riprova di come il publisher sia impegnato nel portare da noi il gioco sviluppato da Applibot, sono state recentemente aperte le pre-registrazioni di NieR Reincarnation su Google Play e Apple Store. Potete dunque già procedere alla vostra prenotazione nell'attesa che Square-Enix annunci la data di lancio definitiva su dispositivi iOS e Android, che ormai dovrebbe essere definita di qui a breve, specialmente dopo che il director ha annunciato la fine dei lavori di adattamento in lingua inglese.

Intanto potete approfondire la vostra conoscenza con l'action-RPG per dispositivi mobile grazie alla nostra Anteprima dedicata a NieR Reincarnation. Nell'attesa di sbarcare finalmente anche dalle nostre parti, il gioco è riuscito a conquistare il mercato nipponico, dove ha raggiunto ben 10 milioni di download soltanto nella sua versione per iOS già a marzo.