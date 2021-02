NieR Reincarnation è già in cima alla classifica dell'App Store giapponese

Non ci è voluto molto per NieR Re[in]carnation, il nuovo titolo per smartphone disponibile al momento esclusivamente in territorio giapponese, per diventare campione d'incassi e raggiungere il podio degli store digitali.

A sole poche ore dal debutto, infatti, lo spin-off del titolo Square Enix ideato dal bizzarro designer Yoko Taro ha già raggiunto la prima posizione della classifica generale dell'App Store giapponese, superando quindi non solo altri videogiochi ma anche tutte le altre applicazioni. Stando a quanto dichiarato dal Dr. Serkan Toto su Twitter, il gioco è un successo anche sui dispositivi Android ma per via del particolare sistema del Google Play Store dovremo attendere qualche giorno per scoprire la posizione del gioco in classifica. In ogni caso il gioco sta riscuotendo un successo incredibile su entrambe le piattaforme e sta già ottenendo guadagni pari a 2-3 milioni di dollari ogni giorno.

In attesa di scoprire l'andamento del titolo nei prossimi giorni, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare lo splendido artwork che celebra il lancio di NieR Reincarnation in Giappone. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata all'evocativo filmato d'apertura di NieR Reincarnation.