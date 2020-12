NieR Reincarnation: ecco la colonna sonora firmata dallo storico compositore Keiichi Okabe

Square Enix ha concesso un primo assaggio della colonna sonora che accompagnerà il nuovo titolo per mobile NieR Reincarnation. Le tracce pubblicate sono firmate dallo storico compositore della serie Keiichi Okabe.

Come recentemente rivelato in uno speciale evento natalizio, il gioco mobile per sistemi Android e iOS dedicato alla saga di NieR farà il suo debutto sul mercato del Sol Levante il prossimo 18 febbraio 2021. Nonostante sia già stata confermata l'intenzione di portare il titolo anche sui dispositivi occidentali, al momento non è chiaro quando NieR Reincarnation potrà uscire sul mercato europeo e nordamericano.

Dopo aver mostrato un filmato dedicato a NieR Reincarnation, Square Enix ha deciso di condividere alcune delle musiche che faranno da contorno al gioco, tutte composte da Keiichi Okabe, già autore della colonna sonora degli altri capitoli della serie. Ovviamente lo stile risulta da subito inconfondibile e particolarmente curato.

Prima di lasciarvi all'ascolto, vi ricordiamo che NieR Reincarnation vedrà la partecipazione di alcuni dei personaggi apparsi in NieR Automata e a partire dal day one i giocatori potranno impersonare YoHRA 2B, 9S e A2.