NieR Reincarnation ha una data di lancio: trailer e crossover con NieR Automata

La primavera di quest'anno ha visto Square Enix annunciare numerosi progetti dedicati alla serie NieR, tra i quali ha trovato spazio anche il nuovo NieR Reincarnation.

Titolo mobile destinato a dispositivi iOS e Android, il gioco è stato protagonista di uno speciale appuntamento streaming natalizio. Durante la diretta, che fa seguito all'annuncio di un posticipo per NieR: Reincarnation, Square Enix ha indicato una prima data di uscita per il gioco. Quest'ultimo vedrà la luce inizialmente sul mercato giapponese, con un esordio fissato per il prossimo 18 febbraio 2021. Nonostante sia già stata confermata l'intenzione di portare la produzione anche sul mercato occidentale, al momento non è stata indicata una data precisa per il suo arrivo nei Paesi europei o in Nord America.



Dopo aver presentato un primo gameplay trailer di Nier: Reincarnation nel corso dell'estate, Square Enix ha ora condiviso anche un nuovo video dedicato. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato annuncia anche una partnership speciale tra il gioco mobile e l'apprezzato NieR: Automata. Sin dal Day One nipponico di NieR: Reincarnation, gli utenti che decideranno di cimentarsi con il titolo mobile potranno beneficiare della presenza in-game di alcuni dei personaggi principali della produzione console, tra cui YoHRA 2B, 9S e A2.