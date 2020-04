NieR Reincarnation, primo gameplay: nuovo trailer pubblicato da Square Enix!

Prosegue il percorso di annuncio di novità a tema NieR da parte del team di Square Enix, che offre nuove informazioni su di una delle prossime produzioni destinate ad inserirsi nel franchise.

Stiamo parlando del recentemente annunciato NieR Reincarnation, titolo dedicato a dispositivi mobile sia iOS sia Android. Piuttosto a sorpresa, la software house ha infatti deciso di pubblicare, dopo il teaser con cui era stata confermata l'esistenza del progetto, il primo video gameplay di NieR Reincarnation. Il filmato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, offre l'occasione per dare un primo sguardo a questo intrigante progetto. Il video, purtroppo di breve durata, presenta atmosfere decisamente suggestive, accompagnate da una coinvolgente colonna sonora. Cosa ve ne pare, siete curiosi di saperne di più?



Al timone del progetto NieR Reincarnation, lo ricordiamo, siedono Yosuke Saito, Yoko Taro, Akihiko Yoshida e Kazuma Koda, rispettivamente con il ruolo di Producer, Director, responsabile del Character Design e autore delle concept art. La natura del titolo dovrebbe sostanziarsi in un RPG distribuito con formula free to play e microstransazioni opzionali. Al momento, nessuna notizia in merito alla data di lancio è stata comunicata da Square Enix.



In chiusura, ricordiamo che la software house ha recentemente annunciato anche NieR Replicant.