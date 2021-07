NieR Reincarnation: guida al reroll dei personaggi

Il gioco free-to-play mobile In NieR Reincarnation è disponibile su Android e iOS, in questo titolo Square Enix è possibile ottenere il personaggio che si vuole usando le gemme per tentare la sorte.

Il sistema di "reroll" prevede che usiate la valuta del gioco, le gemme, per provare a ricevere come ricompensa il personaggio prescelto. Il metodo è leggermente diverso rispetto alla versione del gioco Giapponese (disponibile da diversi mesi): vediamo insieme in cosa consiste.

NieR Reincarnation: come fare il reroll

Per "rerollare" in NieR Reincarnation, tutto quello che dovete fare è progredire nella storia principale del gioco. Superate le scene della storia e i tutorial (potete anche saltarle del tutto, se non volete perdere tempo) e, una volta completato il tutorial, recuperate le ricompense per la registrazione del vostro account dalla casella di posta interna del gioco. Si tratta di 4,500 Gemme, da spendere nel menu delle evocazioni gacha. Selezionate il banner col vostro personaggio preferito e spendete le vostre Gemme per evocarlo.

Se avrete ottenuto il personaggio che volevate, ottimo! Altrimenti, dato che si tratta di una selezione casuale, potete pulire i file del gioco andando su "mobile settings" -> "apps" -> "NieR Reincarnation" -> "clear data". In questo modo potrete ricominciare da capo e avere più fortuna.

Mama e le 3,000 Gemme

Potete fare, fin da subito, una cosa per aumentare il numero di Gemme in vostro possesso. Tra le sfide interne del gioco ce n'é una che vi chiede di "tappare" su Mama per 100 volte, per ricevere 3,000 Gemme come ricompensa. Mama è quel piccolo personaggio con le sembianze da fantasma, ed è possibile trovarlo nella modalità Storia, in giro per il mondo mentre cammina. Per controllare i progressi della sfida, andate su "Mission option" nell'angolo in alto a destra, fate clic su "challenge" e scorrete verso il basso fino a "Tap Mama 100 Times". Attenzione: riceverete le vostre gemme soltanto dopo aver sbloccato il Capitolo 2.