NieR Reincarnation; il nuovo trailer verrà mostrato in diretta la prossima settimana

Mancano ormai pochi giorni al debutto di NieR Reincarnation, spin-off della serie interamente dedicato ai dispositivi mobile. Per svelare ulteriori dettagli sul gioco, il team di sviluppo ha annunciato una diretta streaming durante la quale verrà mostrato un nuovo trailer.

Sul sito ufficiale di Square Enix è infatti stata annunciata la “NieR Re[in]carnation Official Live Stream #0″ per le ore 12:00 italiane del prossimo 3 febbraio 2021. Durante la diretta potremo scoprire nuovi dettagli sul gioco e assistere alla presentazione del trailer di lancio. Tra i presentatori dell'evento in streaming troviamo Yosuke Saito (il producer di NieR), Yoko Taro (il creative director della serie) e Daichi Matsukawa (il director di NieR Re[in]carnation presso il team Applibot). Chiunque voglia seguire la diretta potrà farlo sia sul canale YouTube ufficiale di Square Enix o sul portale giapponese Niconico.

Vi ricordiamo che l'uscita del gioco è prevista per il prossimo 18 febbraio 2021 esclusivamente in territorio giapponese sui dispositivi Android (Google Play Store) ed iOS (App Store). Il titolo è stato confermato anche per il mercato occidentale, ma al momento non si hanno informazioni precise sulla finestra di lancio, la quale però non dovrebbe essere troppo lontana. Sulle nostre pagine potete trovare anche l'annuncio dell'evento crossover tra NieR Reincarnation e NieR Automata.