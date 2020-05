NieR Reincarnation, parla Yoko Taro: sceneggiatura, protagonista e gameplay

In occasione dei festeggiamenti per il decimo anniversario di NieR, sono stati presentati una serie di nuovi progetti collegati al brand, tra i quali troviamo anche l'annuncio di NieR Reincarnation.

Ancora piuttosto misterioso, il titolo destinato a piattaforme mobile è stato di recente protagonista di un'intervista concessa da Yoko Taro e Yosuke Saito alla redazione di Famitsu, celebre magazine nipponico. Durante la chiacchierata sono emersi molteplici dettagli interessanti sulla genesi e le caratteristiche del progetto.

Yoko Taro ha ad esempio confermato che non sarà lui ad occuparsi in prima persona della stesura della sceneggiatura di NieR Reincarnation. Il compito è stato invece assegnato ad un team di quattro autori già parte del team di sviluppo di NieR. Lo storico Director si limiterà a riorganizzare il materiale e a dare un indirizzo generale al progetto. L'obiettivo, ha proseguito, è quello di rendere NieR Reincarnation un gioco apprezzabile anche da chi non conosce la saga, anche se non è esclusa l'introduzione di riferimenti ad altri titoli dell'universo di NieR.



Interessanti inoltre anche le riflessioni sul protagonista dell'avventura: sembra infatti che la giovane fanciulla vista nel gameplay trailer di NieR Reincarnation potrebbe non essere l'unico personaggio principale. La struttura generale del gioco prevede una suddivisione dello stesso in differenti livelli, all'interno dei quali appariranno aree come misteriose torri e dungeon, definiti dal team come "Cages" ("Gabbie"). Confermata inoltre l'assenza di elementi PvP.