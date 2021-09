NieR Reincarnation segna un nuovo record: superati 15 milioni di download

NieR Reincarnation continua a godere di grande popolarità presso i giocatori. Square-Enix ha infatti annunciato che il gioco di ruolo free to play disponibile su sistemi iOS e Android ha superato la bellezza di 15 milioni di download in tutto il mondo, segnando un'ulteriore grande crescita rispetto ai dati rivelati alcuni mesi fa.

A marzo 2021, infatti, NieR Reincarnation aveva raggiunto oltre 10 milioni di download, risultati impressionanti se si considera che il gioco era uscito il mese prima, febbraio 2021, nel solo Giappone. L'uscita di NieR Reincarnation anche in occidente ha dato un'ulteriore spinta ai download, permettendo di raggiungere più velocemente il nuovo, notevole traguardo. Square-Enix ha subito ringraziato i fan per il supporto, diffondendo sui propri canali social un banner per celebrare il grande evento. Per gli utenti giapponesi sono state fornite inoltre alcune ricompense, come drop di personaggi o armi di 4 stelle, oppure la possibilità di poter effettuare una x10 summon in combattimento. Al momento, però, non è chiaro se queste ricompense verranno messe a disposizione anche per i giocatori occidentali.

Ricordiamo che NieR Reincarnation è un titolo mobile gratuito che include la possibilità di acquisti attraverso l'app, ed offre meccaniche di gioco che alternano combattimenti a turni e momenti esplorativi con tanto di fasi a scorrimento bidimensionale. Il titolo è inoltre ambientato nello stesso universo degli episodi principali della serie, quali NieR (e relativo remake NieR Replicant) e NieR Automata, motivo per cui i fan del franchise potrebbero essere interessati a dargli una chance.