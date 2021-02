NieR Reincarnation: Square-Enix mostra l'evocativo filmato d'apertura

A pochi giorni dal debutto ufficiale del titolo mobile, NieR Reincarnation torna nuovamente a mostrarsi al pubblico con Square-Enix che ha da poco diffuso il filmato d'apertura dello spin-off della serie diretta dall'istrionico Yoko Taro.

L'evocativo opening movie, che potete visionare integralmente grazie al player che trovate in cima alla notizia, ci permette di tornare ad ammirare i paesaggi rarefatti che contraddistinguono l'opera di Taro, nonché la peculiare caratterizzazione dei nemici e dei personaggi attraverso i quali verrà raccontata la storia di questo spin-off della serie di NieR. Pur trattandosi di una produzione mobile, sembra che Square-Enix e gli sviluppatori di Applibot siano riusciti a donare al titolo un'atmosfera particolarmente suggestiva, con gli accompagnamenti musicali ad opera del compositore Keiichi Okabe che non fanno altro che amplificare positivamente le sensazioni offerte dal filmato.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che NieR Reincarnation è in arrivo il 18 febbraio su dispositivi iOS (via Apple Store) e Android (via Google PLay) esclusivamente in territorio giapponese. Square-Enix ha confermato che il titolo vedrà la luce anche in Occidente, ma al momento non sono state diffuse informazioni più dettagliate in merito. Per ulteriori approfondimenti su questo intrigante spin-off, vi consigliamo la lettura della nostra Anteprima di NieR Reincarnation.