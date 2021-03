NieR Reincarnation è già un successo: oltre 10 milioni di download

La pubblicazione di NieR Reincarnation in Giappone ha visto la produzione conquistarsi rapidamente il favore del pubblico legato alla saga, il cui ultimo capitolo inedito è rappresentato dall'apprezzato NieR: Automata.

Nell'arco di pochissimo tempo, infatti, NieR Reincarnation ha conquistato la vetta dell'App store nipponico, confermando un lancio decisamente positivo. Ora, a distanza di meno di due settimane, il traguardo raggiunto dalla produzione è incredibilmente notevole. Il team di sviluppo di Applibot e il publisher Square Enix hanno infatti annunciato il superamento della quota di 10 milioni di download per NieR Reincarnation. Un risultato ancor più impressionante se si considera che al momento il titolo mobile è disponibile esclusivamente in lingua giapponese, circostanza che ovviamente ne limita notevolmente l'accessibilità.



Al momento, Applibot e Square Enix non hanno offerto informazioni dettagliate in merito ad una release occidentale di NieR Reincarnation, al momento ancora in attesa del supporto alla lingua inglese. Il gioco inedito, disponibile sia su dispositivi iOS sia su sistemi Android, è distribuito sul mercato videoludico in formato free to play, con supporto alle microtransazioni. Per la realizzazione dello spin-off mobile della saga di NieR, il team di sviluppo ha potuto contare sulla collaborazione di Yoko Taro, celebre Game Designer originario del Sol Levante il cui nome è strettamente correlato alla saga Square Enix.