NieR Reincarnation: trucchi e guida per il gioco gratis su Android e iPhone

Da pochi giorni anche i giocatori europei possono giocare a NieR Reincarnation su tablet e smartphone Android e iOS dopo aver scaricato senza costi aggiuntivi l'applicazione. Se anche voi state per provare il titolo Square Enix, ecco dei semplici consigli che potrebbero tornarvi utili.

Non abbiate paura di fare un reroll

NieR Reincarnation è a tutti gli effetti un gacha game e, in quanto tale, permette ai giocatori di accumulare un piccolo gruzzoletto di risorse nelle primissime fasi dell'avventura così che si possano acquistare loot box nel negozio e ottenere armi e personaggi con i quali iniziare a giocare. Dal momento che si tratta questa di un'operazione interamente basata sulla fortuna, potrebbe essere utile ricominciare da zero nel caso in cui le cose non dovessero andare nel migliore dei modi. Fortunatamente gli sviluppatori non hanno reso impossibile il reroll e in pochi passaggi è possibile ricominciare daccapo e tentare di ottenere qualcosa di meglio con le risorse iniziali. A tal proposito, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida su come fare il reroll in NieR Reincarnation.

Sfruttate il tasto Auto

Potrebbe capitare che dobbiate andare di fretta, che siate in movimento o che la battaglia che state per affrontare non sia delle più difficili. In tutti questi momenti è possibile sfruttare una delle possibilità offerte dal gioco, ovvero il tasto "Auto". La semplice pressione del bottone nella parte alta dello schermo consente di affrontare alcune sessioni in maniera automatica e, nelle fasi d'esplorazione, di fare in modo che il personaggio raggiunga l'obiettivo autonomamente. Quando ci si trova in combattimento, invece, le cose funzionano in maniera leggermente diversa: con il tasto auto i personaggi non solo eseguono da soli gli attacchi normali (proprio come nella modalità manuale), ma abilitano in maniera autonoma anche le abilità speciali.

Non lasciatevi scappare le Gemme extra ogni giorno

Come accade in molti free to play, anche NieR Reincarnation mette a disposizione di tutti i giocatori una serie di ricompense gratuite che si possono riscattare ogni giorno. Per poterle ottenere non occorre fare altro che cliccare l'icona a forma di regalo nell'angolo in alto a destra dello schermo e poi scegliere l'opzione "Watch Video Ad" in corrispondenza del banner "Special Gift Roulette": in questo modo potrete guardare sei video promozionali alla fine dei quali si attiva una roulette che, con un po' di fortuna, vi riempirà in maniera più o meno importante le tasche.

Acquistate la Stamina a basso costo

In un gioco come NieR Reincarnation è di fondamentale importanza disporre sempre di qualche unità di stamina per poter accedere alle varie attività e ottenere tutti i materiali per il potenziamento. A tal proposito vi suggeriamo di non sottovalutare la presenza di una specifica voce del negozio, grazie alla quale ogni giorno è possibile acquistare ad un prezzo di favore delle pozioni per ricaricare l'energia. Certo, dovrete spendere qualche gemma, ma questa mossa vi permetterà di avere sempre a disposizione un po' di stamina per completare tutte le attività di cui avete bisogno senza sprecare risorse preziose.