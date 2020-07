NieR Reincarnation: primo video gameplay dalla Closed Beta

La Closed Beta di NieR Reincarnation (stilizzato NieR Re[in]carnation) è attualmente in corso in Giappone fino al 5 agosto, di conseguenza stanno emergendo i primi video che mostrano il gameplay del gioco, così da farsi una idea più chiara sulla natura del progetto.

Al momento sono 20.000 i giocatori che stanno partecipando ai test, ripetiamo aperti esclusivamente in Giappone e non accessibili in Europa o negli Stati Uniti. NieR Reincarnation è ancora per certi versi un titolo misterioso, sappiamo che lo sviluppo è curato da Applibot, studio noto per giochi mobile come Blade Xlord, Seven's Code, Kamurai Tribe e Grimoire A School of Wizards. CyDesign si sta occupando dell'aspetto estetico mentre Yoko Taro sta supervisionando i lavori pur non essendone coinvolto direttamente.

NieR Re[in]carnation sarà disponibile entro fine anno (al più tardi entro la prima metà del 2021) su iOS e Android scaricabile gratis con supporto per le microtransazioni, al momento Square Enix non ha confermato l'arrivo del gioco in Europa e Nord America, dunque restiamo in attesa di comunicazioni più chiare a riguardo.