NieR Reincarnation: il video del TGS 2020 conferma l'arrivo in Occidente

In coincidenza del Tokyo Game Show 2020, Square Enix non si è limitata a mostrare un nuovo video di NieR Replicant ma ha ribadito la propria volontà di portare in Occidente l'esperienza action ruolistica di NieR Reincarnation per sistemi mobile iOS e Android.

La trasposizione europea e nordamericana di Reincarnation seguirà il solco tracciato dall'opera di Yosuke Saito e Yoko Taro per dare forma a un titolo che, in base alle informazioni condivise in questi mesi dal colosso videoludico giapponese, dovrebbe essere proposto su App Store e Google Play con la formula dei free to play.

Al progetto collaboreranno anche Kazuma Koda e Akihiko Yoshida: ai due designer nipponici sarà affidato il delicato compito di plasmare gli scenari dell'avventura e i modelli di personaggi e nemici. Il filmato che campeggia a inizio articolo ci aiuta a familiarizzare con gli scenari e le atmosfere oniriche di questa avventura, ma senza fornire ulteriori dettagli sul gameplay.

In soccorso degli appassionati di GDR nipponici corre però Antonello "Kirito" Bello con il nostro speciale su NieR Reincarnation, al quale vi lasciamo nell'attesa di conoscere la data di lancio ufficiale del titolo su tablet e smartphone iOS e Android.