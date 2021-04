NieR Replicant: accoglienza decisamente positiva nella prima recensione

Come ogni mercoledì arrivano i consueti leak di Famitsu dal Giappone, il numero 1689 della rivista giapponese arriverà nelle edicole il 15 aprile ma intanto possiamo dare uno sguardo anticipato ai voti delle recensioni pubblicate.

Gioco di punta della settimana è NieR Replicant ver.1.22474487139 che si porta a casa un buon 34/40 (8/9/9/8), lontano dal Perfect Score (40/40) ma comunque un voto decisamente positivo per la riedizione del primo NieR, in uscita a breve anche in Occidente.

Tra le altre troviamo anche le recensioni di Balan Wonderworld, Outriders (entrambi pubblicati da Square Enix, così come NieR Replicant) e Tokei Jikake no Apocalypse (non disponibile sul mercato occidentale), accolti con voti discreti, meno convincente invece il giudizio su Werewolf The Apocalypse Earthblood.

Balan Wonderworld (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 7/7/9/7 [30/40]

NieR Replicant ver.1.22474487139… (PS4, Xbox One) – 8/9/9/8 [34/40]

Outriders (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) – 8/8/7/8 [31/40]

Tokei Jikake no Apocalypse (Switch) – 8/8/7/8 [31/40]

Werewolf The Apocalypse Earthblood (PS5, PS4) – 7/7/7/7 [28/40]

A proposito di NieR Replicant, lo sapete che Yoko Taro non si ricorda la sequenza numerica 1.22474487139 utilizzata nel titolo? Il gioco sarà disponibile in Europa dal 23 aprile su PC (via Steam), PlyStation 4 e Xbox One, compatibile anche con PS5 e Xbox Series X/S.