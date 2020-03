NieR Replicant annunciato da Square Enix per PS4, Xbox One e PC

Come un fulmine a ciel sereno, nel corso di una trasmissione dedicata al decimo anniversario di NieR, Square Enix ha annunciato NieR Replicant ver.1.22474487139 per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Trattasi di una nuova versione dell'omonimo action RPG in terza persona del 2010, che a sua volta rappresentava un'edizione alternativa del primo NieR indirizzata al solo Giappone ed esclusivamente per PS3 (in Europa, ricordiamo, arrivò solo NieR Gestalt, sia su PS3 che su Xbox 360). Per l'occasione è stato pubblicato un breve teaser trailer - visionabile in cima a questa notizia - che si limita a mostrare in successione alcuni artwork della produzione, arricchiti dalle seguenti parole: "In un futuro lontano, l'umanità si trova sull'orlo dell'estinzione. Il morbo "Black Scrawl e delle strane bestie minacciano il mondo. Un giovane ragazzo dall'animo gentile ha fatto una promessa alla sua sorellina. Una bugia vecchia di mille anni che vivrà per l'eternità".

Stando alle prime informazioni rivelate dal produttore Saito, la colonna sonora è stata completamente ri-registrata e ora include delle tracce inedite. Il gioco sarà completamente doppiato, includerà un nuovo personaggio e vedrà la comparsa di 2B e 9S in ruoli minori. Yosuke Saito non ha saputo dire se ci sarà o meno un nuovo finale.

Square Enix ha anche lanciato un sito teaser per NieR Replicant, dove è possibile ascoltare un breve estratto della colonna sonora e viene rivelato che ad occuparsi dello sviluppo di questa nuova edizione di NieR Replicant è il team Toylogic. Al momento, tuttavia, non sono note altre informazioni: la data d'uscita, il prezzo, le modalità di distribuzione e i contenuti verranno svelati prossimamente.