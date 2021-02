NieR Replicant su PC: requisiti minimi e consigliati puntano ai 60 FPS

Dopo aver confermato l'arrivo di contenuti extra quali armi inedite in NieR: Replicant, il team di Square Enix offre ulteriori dettagli sulla versione PC del titolo.

In particolare, il colosso nipponico ha presentato i dettagli legati alla componentistica hardware necessaria a supportare la riedizione del prequel di NieR: Automata. Di seguito, vi riportiamo tutti i dettagli in merito:

Requisiti Minimi

Sistema operativo: Windows® 10 64-bit

Processore: AMD Ryzen™ 3 1300X; Intel® Core™ i5-6400

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon™ R9 270X; NVIDIA® GeForce® GTX 960

DirectX: Versione 11

Memoria: 25 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX Compatible Sound Card

Con questa configurazione, Square Enix garantisce un frame rate a 60 FPS e una risoluzione 1280x720.

Requisiti Raccomandati

Sistema operativo: Windows® 10 64-bit

Processore: AMD Ryzen™ 3 1300X; Intel® Core™ i5-6400

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon™ RX Vega 56; NVIDIA® GeForce® GTX 1660

DirectX: Versione 11

Memoria: 25 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX Compatible Sound Card

Con questa configurazione, Square Enix garantisce anche in questo caso un frame rate a, ma con una risoluzione che raggiunge iLa versione migliorata di, oltre che su PC, arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One, con pubblicazione attesa per il prossimo. In attesa dell'esordio, i curiosi possono dare uno sguardo al corposo video gameplay di NieR Replicant pubblicato in occasione dei The Game Awards 2020.