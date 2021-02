NieR Replicant avrà contenuti inediti, confermata la presenza di nuove armi

Come confermato sulle pagine della rivista Dengeki PlayStation, NieR Replicant ver.1.22474487139 godrà di contenuti extra inediti legati alle armi e alla storia di queste ultime, pubblicati tramite DLC gratis come parte del supporto post lancio del gioco.

La testata giapponese conferma l'introduzione di nuove armi e storie per le armi che verranno distribuite come DLC, anche se al momento non sembra esserci una scaletta precisa per il lancio di questi contenuti extra. NieR Replicant ver.1.22474487139 includerà quindi contenuti inediti rispetto alla versione originale uscita nel 2010, al momento però non abbiamo ulteriori dettagli.

"NieR Replicant ver.1.22474487139... è una versione aggiornata di NieR Replicant, precedentemente uscito solo in Giappone. Scopri il prequel dell'acclamato capolavoro NieR Automata, rimodernizzato grazie a una grafica riportata in vita magistralmente, una storia affascinante e altro ancora! Il protagonista è un giovane dall'animo gentile che vive in un villaggio remoto. Per salvare sua sorella Yonah, gravemente malata di Necrografia, parte con uno strano tomo parlante alla ricerca dei "Versi sigillati".

Il gioco sarà disponibile dal 23 aprile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, compatibile con PS5 e Xbox Series X/S, al momento Square Enix non ha confermato l'arrivo di NieR Replicant su altre piattaforme come Google Stadia e Nintendo Switch.