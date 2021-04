NieR Replicant e Cocciuto: a Milano la pizza speciale dedicata al gioco Square Enix

In previsione dell'uscita ormai imminente di NieR Replicant, Square Enix stringe una partnership con l'eccellenza gastronomica milanese Cocciuto per realizzare una pizza speciale dedicata al gioco.

Dal 23 al 30 aprile, nei tre locali milanesi di Cocciuto sarà possibile ordinare la golosa "Pizza NieR ver. Emil", la nuova pizza speciale a tema NieR Replicant che potrà essere ritirata in loco o consegnata a Milano, anche attraverso il servizio di smart delivery gestito da Uber Eats. Ogni pizza verrà consegnata in un cartone personalizzato (in tiratura limitata e fino a esaurimento scorte), con tanto di iconica mascotte dell'epopea action ruolistica ideata da Yoko Taro.

Quali sono gli ingredienti di questa pizza? Beh, per scoprirlo bisognerà assaggiarla poiché "i gusti e gli ingredienti selezionati sono tutti segretissimi, rispettivamente 122474487139". L'unico indizio offerto dai maestri pizzaioli di Cocciuto è che "la pizza speciale, unica nel suo genere, sarà un omaggio al Giappone e all’iconico Emil, uno dei protagonisti del gioco reso celebre in tutto il mondo dal suo creatore Yoko Taro".

Tutte le attività legate a questa golosa partnership tra Cocciuto e Square Enix per l'uscita di NieR Replicant sono gestite in collaborazione con Garage Pizza.