Nier Replicant: come effettuare il viaggio rapido per muoversi velocemente

Il mondo di NieR Replicant è molto vasto, e la natura open-world free-roaming del gioco vi spingerà spesso a recarvi da una regione all’altra in cerca di missioni, risorse e segreti da scoprire, costringendovi così a dover spendere gran parte del tempo di gioco tra uno spostamento e l’altro.

Sfortunatamente, all’interno di Nier Replicant non esiste una funzione di viaggio rapido propriamente detta, che vi permetta quindi di saltare istantaneamente - al netto dei tempi di caricamento necessari - da un punto ad un altro del mondo di gioco. Di conseguenza, per poter viaggiare più velocemente, e risparmiare quindi molto tempo prezioso, potrete fare affidamento esclusivamente su una cavalcatura, la quale può essere ottenuta come ricompensa in seguito al completamento di una specifica missione secondaria.

La missione in questione prende il nome di Caccia al Cinghiale! e vi verrà assegnata all’interno del Villaggio da un vecchio seduto su una cassa all’estremità nord della zona piena di negozi e botteghe, il quale vi parlerà della presenza di un grosso cinghiale nella regione delle Pianure Settentrionali. Raggiungete quindi la regione, ed in particolare la zona più ad ovest, per poter iniziare la caccia all’animale selvatico: questa creatura è particolarmente resistente e tenace, e ogni suo attacco che vi colpirà infliggerà notevoli danni, soprattutto se non sarete adeguatamente equipaggiati con le migliori armi di NieR Replicant. Il modo migliore di affrontarlo, riducendo al minimo il rischio di subire danni e massimizzando quelli inflitti da voi, è quindi quello di attaccarlo sfruttando alcune ingenuità dell’intelligenza artificiale. Per prima cosa dunque fatevi notare dal cinghiale in modo tale da attirare la sua attenzione, dopodiché riparatevi immediatamente dietro una delle grosse rocce che si possono trovare nella zona: il cinghiale vi caricherà a testa bassa, andandosi così a schiantare proprio contro la roccia. Lo schianto provocherà nel cinghiale qualche istante di stordimento, una finestra temporale perfetta che vi permetterà di uscire momentaneamente dalla vostra copertura per iniziare ad attaccarlo: ricordatevi poi di ritornare velocemente al riparo non appena l’animale avrà iniziato a riprendersi. Ripetete questo semplice procedimento finché il cinghiale non sarà sconfitto, e potrete raccogliere dal suo cadavere un oggetto speciale, chiamata Zanna di Cinghiale.

Una volta ottenuta la zanna tornate dal vecchio al Villaggio per poter ottenere la vostra ricompensa per il completamento della missione, che consiste nella discreta somma di 1.000 monete d’oro. La ricompensa principale per questa missione è però la Zanna di Cinghiale ottenuta dopo aver ucciso l’animale: grazie a questo particolare oggetto sarete infatti in grado di chiamare in vostro aiuto un grosso cinghiale, il quale potrà essere cavalcato consentendo spostamenti sensibilmente più rapidi attraverso le varie regioni del mondo di gioco. Per chiamare un cinghiale - operazione che però potrà essere effettuata solamente al di fuori dei villaggi - vi basterà aprire il menu di pausa, per poi selezionare Ordini > Animale > Chiama. La vostra cavalcatura non sarà in grado di saltare, quindi scordatevi di poter tentare improbabili scalate, ma vi permetterà di caricare e infliggere danni ai nemici più piccoli (ricordate però che il vostro cinghiale sarà ancora sensibile agli urti, e farlo caricare contro un muro causerà alcuni istanti di stordimento).