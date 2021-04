NieR Replicant: come e dove potenziare le armi

In NieR Recplicant ci sono moltissime armi da trovare, per sperimentare stili di gioco differenti e ottenere capacità uniche. Nonostante alcuni cambiamenti rispetto all'originale, rimane pur sempre un ottimo GDR d'azione in cui usare e potenziare le armi si rivela spesso di importanza cruciale.

Per questo abbiamo pensato di spiegarvi come si fa a migliorare le varie armi a disposizione durante l'avventura. Sappiate, come prima cosa, che non potrete effettuare alcun potenziamento alle armi finché non sarete giunti a metà della prima parte del gioco, cioè quando arrivate al Junk Heap (Mucchio di spazzatura).

Qui troverete l'Armeria dei Due Fratelli, dove potrete scambiare i materiali del gioco per rendere ancora più forti le armi. Ogni arma può essere potenziata fino al livello 4, ogni livello richiede un certo numero di materiali e anche una somma di denaro. Per cominciare l'upgrade dell'equipaggiamento, parlate con i fratelli, scegliete in che modo volete aumentare le caratteristiche dell'arma in questione et voilà, il gioco è fatto. Oltre a far sì che le armi infliggano più danni, ogni livello di potenziamento sblocca anche più retroscena dell'arma, uno dei punti salienti dei giochi della serie Nier e Drakeguard.

Anche se non vi serve potenziare tutte le armi per sbloccare il vero finale di NieR Replicant, le storie delle armi sono scritte molto bene e vale la pena dare un'occhiata se siete disposti a spendere del tempo raccogliendo le risorse richieste.