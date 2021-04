NieR Replicant: come sbloccare e cambiare tutti i costumi

Sviluppato da Toylogic e pubblicato da Square Enix, NieR Replicant ver 1.22 è una riedizione dell'originale NieR uscito nel 2010. Oltre alle ovvie migliorie grafiche, ha ricevuto molte novità tra cui nuovi costumi e abiti con cui cambiare l'aspetto del personaggio dopo aver completato il gioco.

Ottenere i nuovi costumi

In questo momento, ci sono soltanto una manciata di nuovi abiti da sbloccare in NieR Replicant. Sono piuttosto facili da ottenere e li abbiamo elencati qui sotto.

YoRHa Set : ottenibile scaricando e installando il DLC gratuito 4 YoRHa

: ottenibile scaricando e installando il DLC gratuito 4 YoRHa Kabuki : ottenibile completando la prima fase del dungeon 15 Incubi in modalità NGP

: ottenibile completando la prima fase del dungeon in modalità NGP Samurai: ottenibile completando la seconda fase del dungeon 15 Incubi in modalità New Game Plus

È possibile, anzi probabile, che gli sviluppatori programmino l'aggiunta di nuovi outfit tramite futuri DLC e update del gioco, ma purtroppo per adesso questi sono gli unici disponibili. Samurai e Kabuki erano disponibili con due DLC della versione originale del gioco, mentre YoRHa è stato aggiunto specificamente per NieR Replicant.

Cambiare i costumi

Modificare l'aspetto del personaggio cambiando il suo costume non è esattamente intuitivo, per questo vogliamo spiegarvi meglio come fare. Dopo che avrete sbloccato un costume, dovrete tornare indietro al menu iniziale del gioco e accedere da lì alle Opzioni.

Nel menu Opzioni, potrete vedere una nuova (rispetto al gioco del 2010) voce, cioè "Guardaroba": da qui sarete in grado di modificare l'aspetto dei personaggi del gruppo, e non solo. Infatti, NieR Replicant 1.22 vi dà la possibilità di modificare l'aspetto dei proiettili magici dei nemici, fino a farli diventare delle teste di Emil!

Se volete saperne di più sul gioco di Yoko Taro vi rimandiamo alla nostra recensione di NieR Replicant.