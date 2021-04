NieR Replicant: come utilizzare le Parole per i potenziamenti

Durante i combattimenti e le boss fight di NieR Replicant dovrete essere pronti a sfoderare tutto il vostro potenziale offensivo, utilizzando armi tradizionali, magie e abilità di combattimento. Tutto ciò però non sempre vi basterà per mettere in ginocchio l'avversario e sconfiggerlo, e in queste situazioni entrano in gioco le cosiddette Parole.

Le Parole in NieR Replicant funzionano in maniera piuttosto semplice ed intuitiva: in effetti non sono altro che dei potenziamenti che possono essere assegnati alle vostre armi oppure alle magie, conferendo alle stesse un piccolo bonus passivo alle statistiche molto utile soprattutto durante le fasi di combattimento (ad esempio, alcune Parole permettono di ottenere una piccola percentuale di danno extra per le proprie armi). Ciascuna arma o magia possiederà dunque due slot per l'assegnazione di Parole, uno principale ed uno secondario: ciascuna delle ben 120 Parole differenti presenti all'interno del gioco specifica infatti nella sua descrizione, oltre alla tipologia di bonus apportato e alla categoria di oggetto a cui può essere assegnata (arma, magia o abilità di combattimento), lo slot nel quale può essere inserita. Non potrete quindi creare una qualunque combinazione di Parole e associarla ad un'arma o magia qualsiasi, ma dovrete invece attenervi ai limiti imposti dal gioco, un fattore che aggiunge un’ulteriore strato di complessità e che richiede un minimo di studio delle armi e magie a vostra disposizione.

Potrete ottenere nuove Parole da aggiungere alle vostre opzioni di scelta durante il gioco semplicemente ispezionando il bottino rilasciato dai nemici sconfitti, nel quale talvolta troverete proprio delle Parole, ma tenete presente che ogni Parola è legata ad una regione specifica del mondo di gioco, e potrà dunque essere trovata e recuperata mentre vi trovate all'interno di quella regione. Per equipaggiare una o più delle Parole già in vostro possesso vi basterà accedere al menu di gioco e selezionare la relativa opzione di modifica. Dal menu che comparirà potrete poi decidere di impostare manualmente le singole Parole, oppure scegliere l'opzione Equipaggia Parole Migliori, la quale assegnerà automaticamente le Parole a tutte le vostre armi e magie in modo da massimizzarne l'efficacia.

