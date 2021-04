Nier Replicant tra cut content, storie aggiuntive e nuovo boss: parla Yosuke Saito

Ci avviciniamo sempre più al debutto di Nier Replicant, la versione rivisitata e aggiornata dell'originale action game pubblicato nel 2010 e che, al netto di un'accoglienza tiepida da parte della critica, è diventato nel tempo un vero e proprio cult tra gli appassionati.

Nel corso di una nuova intervista concessa a PCGamesN, il producer Yosuke Saito è tornato a discutere delle novità incluse in Nier Replicant. Stando alle sue parole, i giocatori potranno aspettarsi la presenza sia di contenuti tagliati dalla versione originale, sia di nuovi riferimenti a NieR Automata, insieme a tante altre piccole chicche per i fan della serie.

"Ci sono alcune sezioni extra della storia che non siamo stati in grado di inserire nell'originale. C'è anche un nuovo boss incredibilmente triste ma altrettanto potente che vi aspetta da qualche parte. Per favore, godetevi tutto quanto.



Ci sono tante altre piccole aggiunte, qua e là. C'è una nuova storia, un collegamento in più ad Automata e anche qualcosa per i fan di "Dad Nier", quindi penso che anche le persone che hanno giocato alla versione originale dieci anni fa saranno più che soddisfatte".



Saito ha poi confermato che Takahisa Taura di Platinum Games ha svolto un lavoro di supervisione sulle animazioni di combattimento del gioco. Uno degli aspetti più convincenti di Automata è stato infatti proprio lo spettacolare combat system, ed il producer ha voluto sottolineare quanto importante sia stato l'apporto dello studio nipponico:

"Credo che il fatto che le battaglie in Automata siano state così apprezzate sia dipeso dal contributo di Platinum Games. Quell'esperienza accumulata è stata indubbiamente trasferita in Replicant. È stato di grande aiuto anche il fatto che il signor Taura e il team di Automata supervisionassero e ottimizzassero il combat system".

Ricordiamo che Nier Replicant Ver. 1.22474487139 (titolo che nemmeno Yoko Taro riesce a memorizzare) uscirà il 23 aprile su PC, PS4 e Xbox One. La prima recensione del gioco si è rivelata decisamente positiva.