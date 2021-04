NieR Replicant, ora disponibile: 2 ore di gameplay per il gioco di Yoko Taro

Pubblicato per la prima volta nel corso del 2010, in piena era PlayStation 3, la produzione firmata dall'estro creativo di Yoko Taro ritorna ora in azione in una versione completamente rinnovata.

A distanza di 11 anni, la versione alternativa di NieR, indirizzata al solo mercato del Sol Levante, raggiunge ora anche il Vecchio Continente, con un rifacimento che si colloca a metà strada tra operazione di remastered e remake. Disponibile da oggi su PC, PlayStation 4 e Xbox One (e ovviamente PlayStation 5 e Xbox Series X|S grazie alle funzioni di retrocompatibilità degli hardware next gen), NieR Replicant consente agli appassionati di tornare a immergersi in un Action RPG dalle caratteristiche uniche, ora nella sua forma definitiva.



Rispetto all'edizione originale, la nuova versione del gioco Square Enix presenta un comparto grafico rinnovato, oltre a contenuti aggiuntivi e a meccaniche di gameplay maggiormente rifinite. Per tutti i dettagli in merito, potete fare riferimento alla ricca recensione di NieR Replicant firmata dal nostro Giuseppe Arace. Per osservare l'opera di Yoko Taro in azione, potete invece virare in direzione del nostro Alessandro Bruni, che ha presentato in live ben 2 ore di gameplay dell'Action RPG. Se vi siete persi la diretta sul Canale Twitch di Everyeye, nessun problema: direttamente in apertura a questa news - e sul Canale YouTube di Everyeye On Demand - trovate la replica integrale dell'appuntamento. Buona visione!