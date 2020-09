NieR Replicant esce ad aprile: tutti i dettagli su edizioni speciali e bonus preordine

Dopo il video di NieR Replicant dal TGS 2020 arriva la conferma ufficiale della data di lancio dell'action GDR firmato Toylogic. Per l'occasione, Square Enix illustra anche i bonus previsti per gli utenti in preordine nelle sue diverse edizioni PC e console.

Come suggerito dal publisher nipponico nello streaming ammirato durante l'ultima kermesse del Tokyo Game Show, la commercializzazione occidentale di NieR Replicant è prevista per il 23 aprile 2021 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

La rivisitazione moderna del Replicant proposto nel 2010 al solo pubblico giapponese vanterà diversi elementi di innovazione rappresentati, ad esempio, dall'aggiunta di un nuovo personaggio interpretabile e da una colonna sonora riorchestrata con ulteriori tracce originali.

L'annuncio della data di lancio s'accompagna alla presentazione della White Snow Edition di NieR Replicant, una versione speciale prenotabile esclusivamente sullo Square Enix Store e comprensiva del Collector's Box "Lunar Tear", della custodia steelbook con l'illustrazione di Kazuma Koda, del Pin Badge Set con le spille di Grimoire Weiss, Noir e Rubrum, dello Script Set con sette libri contenenti i dialoghi del gioco e del Soundtrack CD Set in due dischi.

Quanto ai bonus per i preordini, Square Enix promette di offrire una copia della mini colonna sonora a tutti coloro che prenoteranno NieR Replicant su PC, Xbox One e PS4. Su Steam saranno disponibili anche degli sfondi esclusivi, mentre su PlayStation 4 il preorder comprenderà un tema dinamico e un set di avatar.