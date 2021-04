Nier Replicant: quanti sono i finali e come sbloccarli tutti

Come da tradizione dei giochi della serie di Nier anche Nier Replicant Ver. 1.22474487139 possiede numerosi finali differenti (Nier Automata ha ben 26 finali diversi, uno per ogni lettera dell’alfabeto!) e ciascuno di essi permetterà al giocatore di avere una panoramica diversa sulla trama del gioco.

Prima di proseguire con la nostra disamina, vi ricordiamo che il contenuto dei prossimi paragrafi contiene numerose fonti di spoiler sul gioco, e vi consigliamo dunque di interrompere qui la lettura nel caso in cui non vogliate rovinarvi l'esperienza di gioco.

Nel remake dell’originale Nier: Replicant sono quindi presenti tutti i quattro finali originali, più un quinto finale aggiunto esclusivamente con la versione rimasterizzata 1.22474487139: anche in questo caso, in maniera del tutto simile a quanto accadeva in Nier: Automata, ogni finale è etichettato con una lettera dell’alfabeto, e faremo dunque riferimento ai cinque finali come A, B, C, D ed E. Prima di proseguire, è importante notare che i finali non nascono per essere considerati come uno in sostituzione degli altri, ma piuttosto che un pezzi un puzzle più grande che per essere apprezzato nella sua interezza richiede di essere prima assemblato e completato al 100%: di conseguenza, nel caso vogliate avere una panoramica davvero completa della narrazione del remake di Nier: Replicant dovrete prima essere spettatori di tutti i cinque diversi finali. Per farlo nella maniera più fluida possibile e senza sprecare troppo tempo prezioso, e mantenendo anche l’ordine corretto di visione, vi consigliamo di attenervi strettamente alle procedure che vi illustreremo nei prossimi paragrafi.

Finale A

Il finale A non è altro che il finale propriamente detto del gioco, e potrà essere ottenuto semplicemente portando a termine per la prima volta la storia principale del remake di Nier: Replicant.

Finale B

Per ottenere il finale B dovrete semplicemente ricaricare il file di salvataggio che il gioco creerà automaticamente dopo aver sbloccato il finale A: in questo modo verrete riportati a circa metà del gioco, e rigiocando la seconda parte scoprirete una storia parzialmente modificata con un finale diverso. Prima di proseguire con gli ultimi 3 finali C, D ed E, è importante sottolineare che per ottenerli dovrete prima assicurarvi di aver raccolto tutte le 33 armi disponibili all’interno del gioco. Non sarete comunque obbligati ad utilizzarle in momenti specifici dell’avventura, ma dovrete solamente trovarle e averle a disposizione nel vostro inventario.

Finale C

La prima cosa da fare a questo punto sarà ricaricare il salvataggio dopo il finale B: verrete nuovamente trasportati a metà dell’avventura principale, all’interno della quale dovrete proseguire come al solito. Appena prima di affrontare lo scontro contro il boss finale assicuratevi di effettuare un salvataggio rapido, poi affrontate il combattimento e, una volta completato, salvate nuovamente la partita all’interno di uno slot di salvataggio completamente nuovo. A questo punto ricaricate il salvataggio e vi verrà richiesto di sconfiggere un ulteriore boss: quando vedrete un’opzione di scelta multipla selezionate quella per ucciderli.

Finale D

Ricaricate il salvataggio effettuato nel nuovo slot appena prima di affrontare il secondo boss del finale C, come fatto precedentemente, e questa volta scegliete l’opzione per risparmiare loro la vita. In questo modo potrete sbloccare il finale D, cosa che cancellerà completamente il vostro nuovo file di salvataggio usato per i finali C e D.

Finale E

Per poter vedere il finale E, un’introduzione esclusiva del remake di Nier: Replicant, dovrete cominciare una nuova partita con un nome diverso da quello utilizzato per tutte le partite precedenti dopo aver terminato i passaggi per il finale D. La vostra avventura proseguirà normalmente fino allo scontro con l’ombra in The Aerie, dopodiché la storia principale si svolgerà in un modo diverso, con nuove missioni, personaggi e filmati di gioco.

Nel caso in cui vogliate saperne di più sul nuovo titolo diretto dalla geniale mente di Yoko Taro, vi rimandiamo alla nostra recensione di NieR Replicant.