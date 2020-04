NieR, tra Replicant e futuro: un nuovo annuncio in programma per la prossima settimana!

Dopo l'annuncio di NieR Replicant ver. 1.2247448739 tramite pubblicazione di un primo trailer di gioco, sembra che le sorprese in casa Square Enix non siano ancora giunte a conclusione.

Il team di sviluppo responsabile del franchise di NieR ha infatti annunciato un nuovo interessante appuntamento, che va ad incastonarsi nell'ambito del programma dei festeggiamenti per il decimo anniversario di NieR. Il prossimo mercoledì 22 aprile segnerà infatti dieci anni esatti dalla pubblicazione di NieR in Giappone, risalente alla primavera del 2010.



A comunicare la notizia è l'account Twitter nipponico dedicato al brand, che ha condiviso l'informazione tramite il cinguettio che potete trovare in calce a questa news. Al suo interno possiamo leggere: "Saremo in diretta per i dieci anni di NieR Replicant/Gestalt il prossimo mercoledì 22 aprile alle ore 20:00. Per questo decimo anniversario, parleremo di qualcosa di cui non abbiamo potuto discutere nel corso dell'ultimo appuntamento, non mancate". Insomma, sembra che un ulteriore annuncio sia in dirittura di arrivo: riguarderà una nuova produzione o saranno invece condivisi dettagli inediti su quanto già presentato?



Per scoprirlo, non resta che attendere qualche giorno: nel frattempo, sulle pagine di Everyeye potete scoprire tutti i dettagli sulle differenze tra NieR Replicant e NieR Gestalt in un video dedicato.