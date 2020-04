NieR Replicant e Gestalt: le differenze tra le due versioni in un video

In attesa della riedizione, passiamo in rassegna le differenze tra le due versioni di NieR Replicant e Gestalt. Consigliamo la visione del video a chi sia già a conoscenza della storia del primo Nier, visto che per sottolineare le differenze fra le edizioni si fa riferimento a concetti chiave del racconto.

Le scene immortalate nel reveal trailer dell'ultima fatica ruolistica targata Yoko Taro, di concerto con le interviste concesse da Yosuke Saito, ci hanno permesso di tratteggiare i contorni del quadro ludico, contenutistico e grafico delle principali differenze che sperimenteremo cimentandoci con le sfide di Replicant.

Stando a quanto illustrato dal team Toylogic a cui sarà affidato questo delicato compito, il rifacimento del kolossal di Square Enix verrà impreziosito da "molteplici elementi inediti" che si innesteranno nella già ricca offerta di gameplay del titolo originario.

In virtù della promessa fatta dagli sviluppatori nipponici, i punti qualificanti dell'opera dovrebbero essere lo svecchiamento del sistema di combattimento e l'aggiunta di elementi narrativi originali, magari con finali alternativi o con missioni e attività completamente inedite in cui tuffarci progredendo nell'avventura. Non sono affatto da escludere, poi, delle sorprese riguardanti il doppiaggio.

Prima di lasciarvi al video che campeggia a inizio articolo, vi consigliamo di approfondire l'argomento attraverso lo speciale realizzato da Antonello "Kirito" Bello sulle differenze tra NieR Replicant e Gestalt.