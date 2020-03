Nier Replicant e Gestalt: Square Enix potrebbe presto annunciarne la remastered

Nel corso di questa serata sono arrivati alcuni tweet da parte di Yosuke Saito e Yoko Taro, rispettivamente producer e director di Nier, i quali hanno annunciato un evento speciale in occasione del decimo anniversario della serie Square Enix.

Di recente è stato infatti annullato il concerto "Stage YoRHa ver.1.3aa", evento previsto per il prossimo 12 marzo 2020 e cancellato proprio come la Game Developers Conference 2020 a causa del Coronavirus. I due sviluppatori hanno però deciso che festeggeranno ugualmente l'anniversario di Nier e il 29 marzo 2020 ci sarà un evento organizzato dai due.

Ecco infatti le parole di Yosuke Saito sui social:

"Farò qualcosa il 29 marzo prossimo. Anche se dovessimo essere solo io e Yoko-san, faremo qualcosa. Si tratta del decimo anniversario, resisteremo per 10 ore di fila."

Non si hanno purtroppo informazioni in merito a ciò che succederà tra circa un mese, ma sono in molti a pensare che in quella data ci sarà l'annuncio ufficiale della versione remastered di Nier Gestalt e Nier Replicant, usciti su PlayStation 3 e Xbox 360 nel 2010.

Vi ricordiamo che proprio alla fine del 2019 è stato aperto da parte di Square Enix il sito ufficiale per il decimo anniversario di Nier.