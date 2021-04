NieR Replicant: guida completa a tutte le armi e come trovarle

Come ogni buon gioco di ruolo con sistema di combattimento action che si rispetti, anche NieR Replicant permette al giocatore di variare spesso il proprio stile di gioco durante l'avventura grazie alla presenza di ben 33 differenti armi sparse per il mondo di gioco da trovare ed utilizzare a seconda del proprio stile di gioco.

A differenza della maggior parte degli altri esponenti del genere, tuttavia, accumulare nuove armi all'interno del proprio inventario non serve solamente ad aumentare le proprie capacità offensive e variare i propri moveset in combattimento, ma permette anche di sbloccare nuovi finali di NieR Replicant, fino ad un totale di cinque. Vediamo dunque dove trovare tutte le 33 armi disponibili all'interno del remake di Nier: Replicant e le loro caratteristiche.

I tipi di armi in NieR Replicant

Armi a una mano - le armi ad una mano sono la categoria più basilare di armi, nonché l'unica che avrete a disposizione per tutta la prima parte del gioco. La loro estrema rapidità e fluidità è bilanciata da un output di danno inflitto piuttosto ridotto e da una portata degli attacchi ridotta, che permette alle armi ad una mano di essere efficaci solamente nella direzione in cui starete puntando al momento dell'attacco.

Armi a due mani - le armi a due mani sono più grosse, più potenti ma anche più lente delle armi ad una mano, e i loro ampi fendenti le rendono utili nelle situazioni in cui vi ritroverete circondati da nemici.

Lance - le lance si trovano più o meno a metà strada tra le armi a una mano e a due mani per quanto riguarda rapidità di esecuzione, danno inflitto e portata degli attacchi, ma richiedono uno stile di gioco completamente diverso: le lance hanno infatti la caratteristica di attaccare solamente un nemico alla volta con affondi rapidi e precisi, ma mancano completamente della capacità di effettuare ampi fendenti.

Le armi di NieR Replicant

Vediamo ora una lista completa di tutte le 33 armi presente nel gioco, comprensive di come, dove e quando possono trovate e raccolte dal giocatore. Prima di proseguire vi ricordiamo che, una volta superata la prima metà del gioco, non potrete in alcun modo tornare indietro, dunque assicuratevi di raccogliere tutte le armi della prima parte prima di proseguire, altrimenti non potrete sbloccare i finali C, D ed E del gioco.

Parte 1

Come detto in precedenza, tutte le armi che possono essere trovate durante la prima parte del gioco sono ad una mano, dunque ometteremo questa caratteristica dalla descrizione di ciascuna delle prossime armi.

Nameless Blade - questa è l'arma predefinita del protagonista, disponibile fin dall'inizio del gioco

- questa è l'arma predefinita del protagonista, disponibile fin dall'inizio del gioco Beastbain - acquistabile dal fabbro del villaggio di Seafront per 16.800 monete d'oro

- acquistabile dal fabbro del villaggio di Seafront per 16.800 monete d'oro Blade of Treachery - può essere trovata a Emil's Mansion appena prima del combattimento con il boss

- può essere trovata a Emil's Mansion appena prima del combattimento con il boss Earth Wyrm's Claw - acquistabile dal fabbro di Facade per 8.400 monete d'oro

- acquistabile dal fabbro di Facade per 8.400 monete d'oro Faith - ottenuta come ricompensa per una missione principale

- ottenuta come ricompensa per una missione principale Lily-Leaf-Sword - acquistabile dal fabbro del Villaggio per 2.400 monete d'oro

- acquistabile dal fabbro del Villaggio per 2.400 monete d'oro Moonrise - per ottenere questa spada dovrete scegliere di aiutare la guardia attaccata dalle ombre a Southern Plains, lungo il tragitto per raggiungere Seafront per la prima volta

- per ottenere questa spada dovrete scegliere di aiutare la guardia attaccata dalle ombre a Southern Plains, lungo il tragitto per raggiungere Seafront per la prima volta Nirvana Dagger - raggiungete Lost Shrine e salite al secondo livello utilizzando la scala di legno. Troverete l'arma all'interno di una cassa

- raggiungete Lost Shrine e salite al secondo livello utilizzando la scala di legno. Troverete l'arma all'interno di una cassa Rebirth - ottenuta come ricompensa per una missione principale

Parte 2

Ancient Overlord (arma a una mano) - ottenuta come ricompensa per una missione principale

(arma a una mano) - ottenuta come ricompensa per una missione principale Axe of Beheading (arma a due mani) - acquistabile dal fabbro del Villaggio per 19.200 monete d'oro

(arma a due mani) - acquistabile dal fabbro del Villaggio per 19.200 monete d'oro Beastcurse (lancia) - può essere trovata in una cassa appena prima di combattere contro P-33 a Junk Heap

(lancia) - può essere trovata in una cassa appena prima di combattere contro P-33 a Junk Heap Beastlord (arma a due mani) - può essere trovata in una casa sul tetto di Lost Shrine

(arma a due mani) - può essere trovata in una casa sul tetto di Lost Shrine Captain's Holy Spear (lancia) - acquistabile dal fabbro del Villaggio per 32.400 monete d'oro

(lancia) - acquistabile dal fabbro del Villaggio per 32.400 monete d'oro Dragoon Lance (lancia) - può essere trovata in una cassa a Shadowlord's Castle, appena prima di salire le scale a chiocciola

(lancia) - può essere trovata in una cassa a Shadowlord's Castle, appena prima di salire le scale a chiocciola Fang of the Twins (arma a due mani) - può essere trovata in una cassa al pianterreno di Emil's Mansion, apribile solo con la Chiave SA

(arma a due mani) - può essere trovata in una cassa al pianterreno di Emil's Mansion, apribile solo con la Chiave SA Fool's Accord (lancia), Fool's Embrace (arma a una mano), Fool's Lament (arma a due mani) - durante la vostra seconda run dovrete leggere il diario di vostra madre al primo piano della casa, in modo da accedere al dlc World of Recycled Vessel. A questo punto vi basterà sconfiggere tutti i nemici dietro le tre porte per ottenere le tre armi

(lancia), (arma a una mano), (arma a due mani) - durante la vostra seconda run dovrete leggere il diario di vostra madre al primo piano della casa, in modo da accedere al dlc World of Recycled Vessel. A questo punto vi basterà sconfiggere tutti i nemici dietro le tre porte per ottenere le tre armi Iron Pipe (arma a una mano) - può essere trovata durante la missione The Magical Stone, oppure ottenuta automaticamente dopo aver sbloccato il finale B

(arma a una mano) - può essere trovata durante la missione The Magical Stone, oppure ottenuta automaticamente dopo aver sbloccato il finale B Iron Will (arma a due mani) - ottenuta come ricompensa per una missione principale

(arma a due mani) - ottenuta come ricompensa per una missione principale Kusanagi (arma a due mani) - ottenuta come ricompensa per una missione principale

(arma a due mani) - ottenuta come ricompensa per una missione principale Labyrinth's Shout (lancia) - ottenuta come ricompensa per il completamento della missione The Damaged Map

(lancia) - ottenuta come ricompensa per il completamento della missione The Damaged Map Labyrinth's Song (arma a due mani) - ottenuta come ricompensa per il completamento della missione Disturbing the Sleep of Kings

(arma a due mani) - ottenuta come ricompensa per il completamento della missione Disturbing the Sleep of Kings Labyrinth's Whisper (arma a una mano) - ottenuta come ricompensa per il completamento della missione A Bridge in Peril

(arma a una mano) - ottenuta come ricompensa per il completamento della missione A Bridge in Peril Phoenix Dagger (arma a una mano) - acquistabile dal fabbro di Seafront per 31.200 monete d'oro

(arma a una mano) - acquistabile dal fabbro di Seafront per 31.200 monete d'oro Phoenix Spear (lancia) - acquistabile dal fabbro di Facade per 32.400 monete d'oro

(lancia) - acquistabile dal fabbro di Facade per 32.400 monete d'oro Phoenix Sword (arma a due mani) - può essere trovata in una cassa vicino alle colombe a Shadowlord's Castle

(arma a due mani) - può essere trovata in una cassa vicino alle colombe a Shadowlord's Castle Spear of the Usurper (lancia) - acquistabile dal fabbro di Seafront per 21.600 monete d'oro

(lancia) - acquistabile dal fabbro di Seafront per 21.600 monete d'oro Sunrise (lancia) - acquistabile dal fabbro del Villaggio di Aerie per 21.600 monete d'oro

(lancia) - acquistabile dal fabbro del Villaggio di Aerie per 21.600 monete d'oro The Devil Queen (lancia) - può essere trovata in una cassa nei pressi della seconda scala sul retro di Lost Shrine

(lancia) - può essere trovata in una cassa nei pressi della seconda scala sul retro di Lost Shrine Transience (lancia) - ottenuta come ricompensa per una missione principale

(lancia) - ottenuta come ricompensa per una missione principale Vile Axe (arma a due mani) - acquistabile dal fabbro di Seafront per 21.600 monete d'oro

Nel caso in cui vogliate saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di NieR Replicant. Vi ricordiamo inoltre che sono disponibili costumi e armi di NieR Automata da scaricare gratis.