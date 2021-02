NieR Replicant: in attesa del lancio, godetevi il filmato iniziale e i nuovi screenshot

Mancano ancora due mesi abbondanti all'uscita di NieR Replicant ver.1.22474487139, ma per fortuna Square Enix ha ben pensato di aiutarci ad ingannare l'attesa condividendo il filmato d'apertura e quattro nuovi screenshot della riedizione.

La cinematica introduttiva, intitolata "Attract Movie", presenta l'improbabile cast dei personaggi, mostra tante scene di gameplay e al contempo punta i riflettori sui miglioramenti apportati alla grafica, sul rimaneggiamento dell'accompagnamento sonoro e sul nuovo doppiaggio in lingua inglese: il gioco originale, ricordiamo, non ha mai varcato i confini giapponesi, al contrario della sua versione alternativa Gestalt, unica edizione del gioco ad arrivare in Occidente nell'ormai lontano 2010. Se il filmato non vi basta, in calce a questa notizia trovate pure quattro screenshot nuovi di zecca.

La storia di NieR Replicant, ambientata prima dei fatti narrati in Automata, ruota attorno ad un giovane di buon cuore che intraprende un viaggio per salvare sua sorella Yonah, gravemente malata di Necrografia. Ad accompagnarlo c'è Grimoire Weiss, uno strambo tomo parlante. Il gioco verrà pubblicato il 23 aprile 2021 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Già che ci siete, date un'occhiata ai requisiti di sistema della versione PC di NieR Replicant.