NieR Replicant e il suo mondo apocalittico in cinque nuovi screenshot

Square Enix ha pubblicato cinque nuovi screenshot di NieR Replicant ver.1.22474487139, rivisitazione moderna del gioco che funge da prequel per NieR Automata.

NieR Replicant rappresenta la nuova versione dell'omonimo action RPG in terza persona uscito esclusivamente in Giappone su PlayStation 3 nel 2010. In Europa, ricordiamo, arrivò solamente la sua versione alternativa, NieR Gestalt, sia su PS3 che su Xbox 360. La nuova edizione di NieR Replicant, che vedrà la luce il 23 aprile 2021 su PlayStation 4, Xbox One e PC, offrirà un comparto tecnico rinnovata, una colonna sonora completamente ri-registrata, un doppiaggio completo e un nuovo personaggio, oltre che la partecipazione dei doppiatori giapponesi di 2B e 9S in ruoli minori.

I cinque nuovi scatti ci offrono un assaggio del mondo oscuro e apocalittico in cui i giocatori potranno vivere l'affascinante avventura di un giovane di buon cuore che vive in un villaggio remoto. Per salvare sua sorella Yonah, gravemente malata di Necrografia, parte con Grimoire Weiss, uno strano tomo parlante, alla ricerca dei "Versi sigillati". Il gioco ha riunito il team di sviluppo della versione originale, tra cui l’acclamato director Yoko Taro (Drakengard, NieR Automata), il compositore Keiichi Okabe (Tekken, Drakengard, NieR Automata) e il produttore Yosuke Saito (Dragon Quest X, NieR Automata). Attualmente, esclusivamente su Square Enix Store, è possibile prenotare la White Snow Edition di NieR Replicant.