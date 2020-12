NieR Replicant si mostrerà con un nuovo trailer ai Game Awards 2020

Un altro gioco si appresta a timbrare il cartellino della presenza alla sempre più affollata cerimonia di premiazione dei Game Awards 2020. Pochi minuti fa, il buon Geoff Keighley ha orgogliosamente annunciato che durante la nottata tornerà a mostrarsi pure NieR Replicant ver.1.22474487139.

NieR Replicant, nello specifico, si farà vedere durante il Pre-Show, ovvero la fase dell'evento che prenderà il via alle ore 00:30 dell'11 dicembre, fungendo da riscaldamento per lo show vero e proprio che inizierà all'una. Un altro ottimo motivo per restare svegli durante la notte: oltre ad ospiti del calibro di Eddie Vedder, Tom Holland e Gal Gadot, sono attese anche più di una dozzina di World Premiere.

Per chi non lo sapesse, NieR Replicant rappresenta una riedizione dell'omonimo action RPG in terza persona uscito esclusivamente in Giappone su PS3 nel 2010. All'epoca, ricordiamo, in Europa arrivò solamente NieR Gestalt, una sua versione alternativa. Nel mondo oscuro e apocalittico di NieR Replicant dovrete aiutare un giovane di buon cuore proveniente da un villaggio sperduto a salvare sua sorella Yonah, gravemente malata di Necrografia. Nel viaggio alla ricerca dei "Versi sigillati" sarete accompagnati da Grimoire Weiss, uno strambo tomo parlante. La realizzazione di Neir Replicant ver.1.22474487139, in uscita il il 23 aprile 2021 su PlayStation 4, Xbox One e PC, ha coinvolto il team di sviluppo originale, incluse personalità come il director Yoko Taro (Drakengard, NieR Automata), il compositore Keiichi Okabe (Tekken, Drakengard, NieR Automata) e il produttore Yosuke Saito (Dragon Quest X, NieR Automata).